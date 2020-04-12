В Одессу пришло Вербное воскресенье

По традиции, в этот день верующие одесситы уже с утра были бы в церкви, чтобы исполнить давнюю традицию посвятить вербу.

Однако, сегодня, в условиях строгого карантина, вызванного распространением опасного недуга, традициям приходится изменять.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужение без присутствия верующих, чтобы не создавать скопление людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса.

Церковь призвала верующих оставаться дома,»постараться умерить в себе все страсти и украсить души сдержанностью, мудростью и милосердием», как сказал Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Кстати. Праздник Входа Господня в Иерусалим принадлежит к 12 самым большим праздникам церковного календаря и отмечается всегда в шестое воскресенье Великого поста, ровно за неделю до Пасхи.

История празднования в христианской традиции началась примерно в IV веке.

По преданию, именно в этот день Иисус на осле въехал в Иерусалим. Приближался иудейский праздник Пасхи, поэтому в город прибывало много людей. Иудея была тогда одной из провинций Римской империи, и её жители верили, что должен появиться Тот, кто избавит их от господства римлян. И горожане, и паломники приветствовали Иисуса, и устилали Ему дорогу пальмовыми ветвями. Они знали, что накануне Он воскресил мёртвого Лазаря, который пролежал в пещере три дня — такого чуда не творил никто и никогда, потому иудеи и приветствовали Иисуса как своего Царя.

Праздник символизирует, с одной стороны, признание Иисуса Мессией (Христом), а с другой — прообраз входа Сына Человеческого в Рай.

На многих языках мира это воскресенье называют Пальмовым — учитывая ветви пальм, которые стелили на дорогу при въезде Иисуса в Иерусалим. Однако на славянских просторах пальмы не растут, поэтому, естественно, люди заменили их веточками вербы, которая именно в это время начинает зеленеть и цвести, поэтому изменилось и название — вместо Пальмового, воскресенье стало Вербным.

По народной традиции, первыми пытались взять веточки дети, ведь кому достанется самая большая, «тот будет счастливым». Кому досталась сухая ветка, то значило, что в хозяйстве не будут вестись овцы. Возвращаясь из церкви, крестьяне вонзали большие ветви у дороги или на огороде, «чтобы освящённое дерево пустило глубокие корни». Перед тем как посадить ветку, говорили: «Чтобы росла Богу на славу, а нам, людям, на добро». Вербу высаживали и в поле возле колодцев, чтобы вода всегда была чистой и холодной.

После праздника Входа Господня в Иерусалим для христиан начинается самая скорбная неделя — Страстная седмица — время усиленных молитв, пребывание мыслями вместе с Иисусом и приготовления к величайшему празднику — Воскресения Христова.

Как сообщала Одесса News, согласно соцопросу, у 78% южан Украины любимым праздником является Пасха.