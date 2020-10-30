В Украине новый коронавирусный антирекорд: 8 312 новых случаев за сутки

В Украине по состоянию на 30 октября лабораторно подтверждено 378 729 случаев COVID-19, из них за сутки — 8 312.

Такие данные обнародовала Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

За сутки зафиксировано 173 новых летальных случая. Всего в Украине зарегистрирована 7 041 смерть от COVID-19.

Выздоровели — 3 394 человека. Всего выздоровевших пациентов — 155 026.

Болеют в настоящее время — 216 662 человека.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Киеве — 741, в Харьковской — 659, Хмельницкой — 521, Одесской — 493 областях.

Как сообщала Одесса News, Беларусь закрыла свои погранпункты с Украиной из-за коронавируса.