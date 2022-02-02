У красной черты: в Одесской области за сутки зафиксировано почти 3 тысячи больных

За прошедшие сутки на территории Одесской области по данным ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» зафиксировано 2725 новых лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

Из этого количества 1636 заболевших женщин и 1089 мужчин (в том числе 285 детей и 56 медицинских работников).

Отмечается, что наибольшее количество новых случаев в Одессе (1259 человек).

За прошедшие сутки проведено 5416 ПЦР-исследований и 131 тест методом ИФА.

Суточная статистика по новой административной структуре:

– новые больные:

Подольский район – 193

Раздельнянский район – 122;

Березовский район – 107;

Одесский район – 1974;

Белгород-Днестровский район – 64;

Болградский район – 96;

Измаильский район – 169;

– летальные случаи:

Одесский район – 9.

Выздоровели 106 человек.

Как сообщала Одесса News, по мнению руководства компании–производителя вакцин Pfizer, коронавирус будет циркулировать ещё много лет, но его нынешняя волна, вероятно, будет последней, требующей ограничений.

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