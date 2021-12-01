Более трети населения мира не пользуются Интернетом и как-то живут

Организация Объединённых Наций обнародовала отчёт, согласно которому около 3 миллиардов человек, или 37% мирового населения, никогда не пользовались Интернетом.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что из 2,9 миллиарда человек, не имеющих доступа к сети, проживают в развивающихся странах. Также почти три четверти этих людей проживают в 46 беднейших странах мира.

По данным Международного союза электросвязи (МСЭ) ООН, с 2019 года количество пользователей Интернета выросло с 4,1 до 4,9 миллиарда человек. Такой рост связывается с последствиями пандемии COVID-19.

Также МСЭ отмечает, что даже среди имеющихся пользователей многие сотни миллионов человек заходят в Интернет очень редко из-за плохого качества связи.

«МСЭ будет работать над тем, чтобы были все компоненты, чтобы подсоединить оставшиеся 2,9 миллиарда человек. Мы имеем целью убедиться, что никто не остался без связи», — заявил генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао. Он также добавил, что среди главных проблем, мешающих этому, бедность, безграмотность, ограниченный доступ к электросети и нехватка цифровых навыков.

Как сообщала Одесса News, ВОЗ дала рекомендации из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон».

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