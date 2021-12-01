Журналисты рассказали о тайнах дня рождения Савика Шустера

Популярный телеведущий Савик Шустер, которого Владимир Зеленский назвал «дестабилизатором» ситуации в Украине, отметил свой 69-й день рождения в Вильнюсе (Литва), где и родился в 1952 году.

Как сообщает Украинская правда, на праздновании дня рождения Шустера присутствовали многие известные люди — журналист Дмитрий Гордон, врач Евгений Комаровский, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, экс-глава МВД Арсен Аваков.

В то время, как известный телеведущий праздновал свой день рождения в Вильнюсе, в аэропорту этого же города находился и частный самолёт олигарха Рината Ахметова.



По данным журналистского расследования, на дне рождения мог присутствовать брат мэра Киева, боксёр Владимир Кличко. Однако эту информацию не прокомментировали ни гости Шустера, ни сам ведущий. «Украинская правда» напомнила, что ранее украинские олигархи уже использовали тайные встречи за рубежом для заключения политических договорённостей.

22 ноября на фоне слухов о создании новой партии экс-глава МВД Арсен Аваков опубликовал фото с журналистом Дмитрием Гордоном, педиатром Евгением Комаровским, телеведущим Савиком Шустером, бывшим главой правительства Владимиром Гройсманом.

Как сообщала Одесса News, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (США), бывший советник Путина по экономике Андрей Илларионов считает несостоятельными слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся в стране госперевороте.

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