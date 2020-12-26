За сутки в Украине коронавирусную инфекцию подхватили 7 709 человек

7 709 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за истекшие сутки.

Заболели также 366 детей и 198 медработников, сообщил на своей странице в Facebook Министр охраны здоровья Максим Степанов.

Отмечается, что за прошедшие сутки госпитализировано 2 888 человек; летальных случаев — 121; выздоровели 5 145 человек; тестировано 31 482 (в том числе методом ПЦР — 24 621, методом ИФА — 6 861).



«За всё время пандемии в Украине заболело — 1 019 876 человек; выздоровело — 651 917 человек; летальных случаев — 17 702; проведено ПЦР-тестов — 5 453 446″, — говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 106 486 случаев;

— 106 486 случаев; Винницкая область — 21 858 случаев;

Волынская область — 32 300 случаев;

Днепропетровская область — 56 356 случаев;

Донецкая область — 34 586 случаев;

Житомирская область — 38 219 случаев;

Закарпатская область — 27 754 случая;

Запорожская область — 51 250 случаев;

Ивано-Франковская область — 42 725 случаев;

Киевская область — 56 942 случая;

Кировоградская область — 8 205 случаев;

Луганская область — 9 906 случаев;

Львовская область — 59 551 случай;

Николаевская область — 29 117 случаев;

Одесская область — 68 447 случаев;

— 68 447 случаев; Полтавская область — 34 341 случай;

Ривненская область — 40 195 случаев;

Сумская область — 39 848 случаев;

Тернопольская область — 33 328 случаев;

Харьковская область — 67 655 случаев;

Херсонская область — 16 917 случаев;

Хмельницкая область — 38 333 случая;

Черкасская область — 37 321 случай;

Черновицкая область — 39 293 случая;

Черниговская область — 28 943 случая.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Украине было зафиксировано 11 035 случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 186 человек.