Если верить лабораториям, за сутки в Украине от COVID-19 умер 21 человек

По состоянию на 9.30 утра 8 мая за последние сутки в Украине подтверждено 504 случая COVID-19, всего 14 195.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.
Отмечается, что болезнь подтверждена у 977 детей и 2 758 медиков.
«Всего в Украине исследовано 159 155 образцов методом ПЦР», — говорится в сообщении.
ЦОЗ информирует, что на амбулаторном лечении находятся 9 765 пациентов, из них 801 ребёнок и 2 271 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4 430 человек, из них 176 детей и 487 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 185 человек, в том числе один ребёнок и 16 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек (+21 за сутки), из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем, 2 706 пациентов уже выздоровели, из них 762 медработника, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В разрезе регионов картина инфицированных и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 514 (278 выздоровели)
- Волынская обл. — 424 (118 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 652 (74 выздоровели)
- Донецкая обл. — 91 (20 выздоровели)
- Житомирская обл. — 480 (45 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 644 (93 выздоровели)
- Запорожская обл. — 312 (109 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1078 (147 выздоровели)
- г. Киев — 1721 (127 выздоровели)
- Киевская обл. — 916 (109 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 408 (222 выздоровели)
- Луганская обл. — 42 (12 выздоровели)
- Львовская обл. — 660 (138 выздоровели)
- Николаевская обл. — 179 (49 выздоровели)
- Одесская обл. — 583 (23 выздоровели)
- Полтавская обл. — 239 (92 выздоровели)
- Ровенская обл. — 855 (133 выздоровели)
- Сумская обл. — 147 (66 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 959 (254 выздоровели)
- Харьковская обл. — 478 (57 выздоровели)
- Херсонская обл. — 149 (67 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 148 (43 выздоровели)
- Черкасская обл. — 331 (118 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 2097 (301 выздоровел)
- Черниговская обл. — 69 (11 выздоровели).
Как сообщала Одесса News, Украина по количеству инфицированных новой коронавирусной болезнью на 8 мая находится на 35-м месте в мире.