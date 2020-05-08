Если верить лабораториям, за сутки в Украине от COVID-19 умер 21 человек

По состоянию на 9.30 утра 8 мая за последние сутки в Украине подтверждено 504 случая COVID-19, всего 14 195.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что болезнь подтверждена у 977 детей и 2 758 медиков.

«Всего в Украине исследовано 159 155 образцов методом ПЦР», — говорится в сообщении.

ЦОЗ информирует, что на амбулаторном лечении находятся 9 765 пациентов, из них 801 ребёнок и 2 271 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4 430 человек, из них 176 детей и 487 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 185 человек, в том числе один ребёнок и 16 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек (+21 за сутки), из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем, 2 706 пациентов уже выздоровели, из них 762 медработника, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В разрезе регионов картина инфицированных и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 514 (278 выздоровели)

Волынская обл. — 424 (118 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 652 (74 выздоровели)

Донецкая обл. — 91 (20 выздоровели)

Житомирская обл. — 480 (45 выздоровели)

Закарпатская обл. — 644 (93 выздоровели)

Запорожская обл. — 312 (109 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1078 (147 выздоровели)

(147 выздоровели) г. Киев — 1721 (127 выздоровели)

(127 выздоровели) Киевская обл. — 916 (109 выздоровели)

Кировоградская обл. — 408 (222 выздоровели)

Луганская обл. — 42 (12 выздоровели)

Львовская обл. — 660 (138 выздоровели)

Николаевская обл. — 179 (49 выздоровели)

Одесская обл. — 583 (23 выздоровели)

Полтавская обл. — 239 (92 выздоровели)

Ровенская обл. — 855 (133 выздоровели)

Сумская обл. — 147 (66 выздоровели)

Тернопольская обл. — 959 (254 выздоровели)

Харьковская обл. — 478 (57 выздоровели)

Херсонская обл. — 149 (67 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 148 (43 выздоровели)

Черкасская обл. — 331 (118 выздоровели)

Черновицкая обл. — 2097 (301 выздоровел)

(301 выздоровел) Черниговская обл. — 69 (11 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, Украина по количеству инфицированных новой коронавирусной болезнью на 8 мая находится на 35-м месте в мире.