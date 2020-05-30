Глава Одесской ОГА сказал, что будет доступно жителям региона с 1 июня

С 1 июня в Одесской области будет разрешена работа пригородного железнодорожного транспорта и автобусов межобластного сообщения, возобновят деятельность 169 детских садов коммунальной формы собственности, инклюзивно-ресурсные центры, которые осуществляют комплексную психолого-педагогическую оценку развития детей.

Об этом написал на своей странице в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

В частности, глава ООГА отметил положительную тенденцию в количестве выздоровевших от коронавируса, что даёт возможность дальнейшего послабления карантинных ограничений.

«В регионе наблюдается положительная тенденция по увеличению количества выздоровевших… Среди выздоровевших — 55 медработников. Это означает, что почти треть врачей выздоровела. Уверен, что эта положительная тенденция будет продолжаться», — написал Куцый.

Председатель ООГА также напомнил, что уже открыты все пешеходные пункты пропуска на границе с Одесской областью. «Однако, въезд для иностранцев будет и в дальнейшем закрыт», — подчеркнул Куцый.

Также он подтвердил информацию о том, что с понедельника, 1 июня, будет разрешена работа пригородного железнодорожного транспорта и автобусов межобластного сообщения.

«Пассажиров будут допускать в поезда исключительно в защитных масках; измерение температуры будет осуществляться при посадке в вагон. Вагоны поезда перед каждым рейсом будут проходить санобработку, а проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты», — сообщил глава облгосадминистрации.

С 1 июня, по информации Максима Куцого, возобновят деятельность 169 детских садов коммунальной формы собственности. «Это почти четверть от общего количества, — сказал он. — Заведения будут и в дальнейшем открываться при улучшении эпидемической ситуации».

Также с понедельника начнут работу инклюзивно-ресурсные центры, которые осуществляют комплексную психолого-педагогическую оценку развития детей.

Максим Куцый, поздравляя школьников с завершением учебного года, напомнил абитуриентам, что внешнее независимое оценивание состоится в Одесской области с 25 июня по 17 июля.

«Важно понимать, что в случае ухудшения эпидемической ситуации, ослабление будет отменено, а мы будем вынуждены вновь ввести дополнительные ограничения. Поэтому ещё раз призываю всех не терять бдительности и беречь своё здоровье и здоровье близких», — резюмировал глава ОГА.

Как сообщала Одесса News, 29 мая в одесских школах в режиме онлайн прозвенел последний звонок, ознаменовав завершение 2019-2020 учебного года.