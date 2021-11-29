Пришла в мир новая беда — омикрон — открывай ворота

ВОЗ дала рекомендации из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон», в частности, открывать чаще окна для вентиляции помещения.

Также эксперты Всемирной организации здоровья рекомендуют помнить о соблюдении дистанции не менее одного метра и усилении эпидемического надзора, — сообщил ГОРДОН со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

«Наиболее эффективные шаги, которые могут предпринять люди для уменьшения распространения вируса COVID-19, – это держаться на расстоянии не менее одного метра от других; носить хорошо сидящую маску, открывать окна, чтобы улучшить вентиляцию; избегать плохо проветриваемых и многолюдных помещений. Держите руки в чистоте, кашляйте или чихайте в согнутый локоть или платок, и сделайте прививку, когда придёт их очередь», – посоветовали в ВОЗ.

По данным ВОЗ, сейчас в мире циркулируют четыре варианта коронавируса, вызывающие озабоченность: «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Доминирующим в мире считается «Дельта» из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

По состоянию на 29 ноября в мире подтвердили 261,5 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло почти 5,2 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Кстати. В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название «Омикрон». В ВОЗ 26 ноября отмечали, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

Отмечается, что о новом штамме Omicron ещё немногое известно, но «кажется, что он распространяется очень быстро и среди прошедших двойную вакцинацию».

Эксперты ВОЗ по Африке призвали не вводить запреты на полёты в страны юга Африки.

«Ограничения на поездки могут сыграть роль в небольшом сокращении распространения COVID-19, но ложатся тяжёлым бременем на жизни и средства к существованию. Если ограничения вводятся, они не должны быть излишне агрессивными или навязчивыми и должны быть научно обоснованными», – заявили в ВОЗ.

Как сообщала Одесса News, ВОЗ предупредила, что к марту в Европе может быть зарегистрировано ещё около 500 тысяч смертей, если не будут приняты срочные меры.

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