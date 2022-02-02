МАУ с июня возобновляет 15 маршрутов и запускает новые рейсы из Одессы и Киева

МАУ с июня возобновляет 15 маршрутов и запускает новые рейсы из Одессы.

Об этом говорится на сайте МАУ.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» анонсировала перезагрузку ряда маршрутов и запуск новых направлений в рамках летнего сезона 2022 года. Так, с июня возобновляются рейсы: из Киева в Ниццу, Брюссель, Хельсинки, Копенгаген, Стокгольм, Варшаву, Вену, Нью-Йорк, Торонто, Венецию, Дюссельдорф, Цюрих и Будапешт; из Одессы в Вильнюс; из Львова в Тель-Авив.

Авиакомпания уже начинает продажи авиабилетов по маршрутам обновлённого летнего расписания.

МАУ также напоминает об актуальной акции для своих пассажиров — до 4 февраля действуют акционные тарифы до -25% на билеты из Киева и Одессы в Нью-Йорк, Торонто, Хельсинки, Осло, Аликанте, Брюссель, Копенгаген, Стокгольм, Варшаву, Будапешт, Вену, Венецию и Дюссельдорф. Кроме этого, пассажиры из Одессы смогут воспользоваться скидкой на рейсы в Вильнюс с удобной стыковкой в ​​международном аэропорту «Борисполь». Условия получения скидки:

Период продажи акционных билетов – до 4 февраля 2022 года.

Период поездки – с 1 июня по 15 октября 2022*.

Забронировать билеты и ознакомиться с расписанием рейсов можно на официальном сайте МАУ.

Как сообщала Одесса News, большинство авиакомпаний в Международном аэропорту «Одесса», в т.ч. МАУ, используют телескопические трапы.

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