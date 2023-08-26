В Одессе сотрудник ВЛК и адвокат незаконно переправляли уклонистов за границу

В Одессе задержан сотрудник военно-врачебной комиссии, который вместе с сообщниками организовал схему незаконного пересечения границы для уклонистов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, схему организовали адвокат столичного региона и сотрудник ВЛК одного из районных территориальных центров комплектования в Одессе с двумя пособниками.

За 10 тыс. долларов США уклонявшихся направляли в Одессу для прохождения военно-врачебной комиссии. На этом этапе двое подельников помогали им получить вывод о непригодности к военной службе якобы по состоянию здоровья. На основании этих документов мужчины были освобождены от призыва на военную службу и могли свободно выезжать с территории Украины за границу.

По предварительной информации, только в этом РТЦК услугами участников схемы могли воспользоваться более 100 человек призывного возраста.

«Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева задержан и сообщено о подозрении сотруднику военно-врачебной комиссии одного из РТЦК и СП г. Одессы, а также двум пособникам в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 УК Украины)», — говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённых преступлений и принимаются меры по привлечению к уголовной ответственности всех причастных лиц.

Как сообщала Одесса News, в Одессе руководитель одной из общественных организаций наладил схему незаконного заработка путём предоставления своих «услуг» в снятии призывников с воинского учёта в военкомате для дальнейшего беспрепятственного выезда из Украины. Задержан правоохранителями в августе 2023 года.

Фото: Офис генпрокурора

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