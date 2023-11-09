Одесские пограничники продолжают задержания «уклонистов» на госгранице

Пограничники Подольского отряда в двух случаях предотвратили незаконное пересечение государственной границы и задержали восьмерых мужчин, которые по своему возрасту подлежат призыву.

Об этом 8 ноября сообщает Госпогранслужба.

Как выяснили правоохранители, все беглецы действовали по одной схеме, разоблачённой оперативниками пограничного отряда.

«Мужчины нашли организаторов незаконной переправки лиц через государственную границу и обратились к последним через закрытый телеграмм-канал. Жители Львовской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Ровенской областей действовали в соответствии с инструкциями. Интересным фактом было то, что в одном случае четыре человека должны были оплатить такие услуги, находясь уже на территории сопредельного государства, а другие четверо совершили денежный перевод в пользу преступников от 2800 до 3500 долларов США», — говорится в сообщении пограничников.

Следуя инструкциям, «уклонисты» прибыли на границу, но завершилось их турне в пограничном подразделении. Все они привлечены к административной ответственности по ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы».

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года одесскими правоохранителями разоблачена группа лиц, которые на машине скорой помощи переправляли мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Фото: Госпогранслужба

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