В Практическую гавань Одесского порта зашёл катер Береговой охраны Турции: зачем

В Практическую гавань Одесского морского порта зашёл катер Береговой охраны Турции TCSG 303.

Как сообщает Госпогранслужба, по традиции, катер морской охраны «Балаклава» встретил гостей на подходе к территориальному морю Украины и сопроводил до пограничного пункта базирования.

Отмечается, что турки прибыли с неофициальным дружественным визитом-ответом. За время пребывания в Украине морские пограничники Турции пообщаются с коллегами на профессиональные темы в официальной и неофициальной обстановке, посетят культурно-исторические места.

«Такие встречи способствуют укреплению международных дружеских отношений», — говорится в сообщении.

На приветственном обеде на флагмане Морской охраны «Григорий Куропятников» турецких коллег принимали в лучших традициях украинского гостеприимства с учётом и уважением к обычаям и культуре гостей.

Турецкие гости возвращаются домой 16 сентября.

TCSG 303 используется турецкими пограничниками для сопровождения судов и кораблей, проходящих проливом Босфор. Длина катера 35 метров, ширина 6 метров, максимальная скорость 42 узла.

Кстати. В августе Флагман Морской охраны Государственной пограничной службы Украины «Григорий Куропятников» гостил в Стамбуле.

Как сообщала Одесса News, в Стамбуле (Турция) с участием делегации Министерства обороны Украины во главе с командующим Военно-Морскими силами контр-адмиралом Алексеем Неижпапой состоялась торжественная церемония закладки киля корабля класса «корвет» для нужд ВМС.

Фото: Госпогранслужба

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