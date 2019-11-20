Одесская мэрия планирует развивать отношения с Аргентиной

Сегодня, 20 ноября, состоялась встреча Одесского городского головы Геннадия Труханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентинской Республики в Украине г-жой Эленой Летисией Микусински.

Как сообщает официальный сайт города, в ходе диалога стороны обсудили вопросы развития торгово-экономических отношений, перспективные проекты в области спорта, культуры и здравоохранения.

Комментируя результаты встречи, госпожа Элена Летисия Микусински отметила: «Очень много аргентинцев украинского происхождения выехали из Одессы. Мы обсуждали с господином мэром, каким образом можно возродить взаимодействие между двумя сообществами для того, чтобы эта связь поддерживалась и развивалась».

В рамках визита госпожи Посла в Одессу накануне, 19 ноября, во Дворце торжественных событий по ул. Ришельевской состоялся вечер аргентинского танго при поддержке Посольства Аргентинской Республики в Украине и Одесского городского совета.

Фото: «Одесса»