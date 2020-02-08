В Одессе Командующий ВМС встретился с коллегами из Великобритании

В Одесса 7 февраля состоялась встреча командования ВМС ВС Украины с представителями Министерства обороны Великобритании.

По сообщению пресс-центра Командования Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины, украинскую делегацию возглавил командующий Военно-Морских Сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко, а британскую — Директор Департамента евроатлантической безопасности Министерства обороны Великобритании господин Ник Герр.



«Целью мероприятия стало развитие двустороннего сотрудничества в свете договорённостей, достигнутых во время встреч руководства оборонных ведомств Великобритании и Украины», — говорится в сообщении.

В ходе встречи был проведён брифинг относительно состояния и перспектив развития украинских ВМС и обсуждены текущие обязательства и перспективы развития морской пехоты ВМС ВС Украины. Значительное внимание уделено направлениям содействия в развитии национального флота, профессиональной и языковой подготовки личного состава Военно-Морских Сил Украины.

Командующий ВМС ВС Украины поблагодарил представителей британской стороны за неизменную поддержку украинского флота.

В свою очередь, господин Ник Герр отметил дальнейшую поддержку со стороны Великобритании на пути к евроатлантической интеграции Военно-Морских Сил ВС Украины.

После встречи гости имели возможность наглядно ознакомиться с боевыми единицами — малыми бронированными артиллерийскими катерами и катерами типа «Айленд».

Одесса News писала о видении Командующего Военно-морских сил Украины Игоря Воронченко на развитие Военно-Морских Сил страны, морские перспективы Украины.