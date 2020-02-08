Пока в одесском СИЗО разбирались с покойником, в камере узник совершил суицид

В Одесском СИЗО отрицают убийство заключённого, информацию о котором распространило 3 февраля Государственное бюро расследований.

По информации Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний, 1 февраля в СИЗО действительно констатировали биологическую смерть заключённого Д. в одной из камер. Согласно врачебному освидетельствованию, признаков насильственной смерти не обнаружено, любые телесные повреждения также отсутствуют.



Также ведомство опровергло, что погибший помещался в карцер.

Отмечается, что сейчас представители Министерства юстиции Украины проводят в СИЗО проверку. Руководство Министерства юстиции и администрация СИЗО собираются провести служебное расследование. По данному факту правоохранительные органы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований, ведётся следствие.

По свидетельству регионального представителя Уполномоченного по правам человека в Одесской области Геннадия Грозова, погибший заключённый находился в СИЗО с октября 2018 года. В камеру его поместили 30 января после этапирования из Любашёвского районного суда. По словам сокамерников, он не жаловался на состояние здоровья или физическое насилие со стороны работников СИЗО.

1 февраля в 5 часов утра сосед по камере обнаружил его мёртвым и сообщил об этом дежурному. Медицинская сестра прибыла в камеру через 5-7 минут. Другие заключённые сообщили Грозову, что у умершего было немало медицинских препаратов, которые обнаружили и изъяли в присутствии заключённых работники прокуратуры при проведении следственных действий.

Подельник умершего по уголовному делу сообщил, что когда их вместе этапировали в суд и обратно, умершего не избивали и он не жаловался на состояние здоровья. Он также рассказал, что умерший употреблял наркотики.

Тем временем стало известно о попытке самоубийства несовершеннолетним в Одесском следственном изоляторе.

Прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами СИЗО своих обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Прокуроры установили, что в учреждении крайне неэффективно проводится индивидуально-профилактическая работа с потенциальными самоубийцами. Как следствие, во время пребывания в СЗО несовершеннолетний парень совершил попытку самоубийства.

«К сожалению, этот случай не единичный», — информирует пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Как сообщала Одесса News, 3 февраля следователи Государственного бюро расследований возбудили уголовное дело относительно должностных лиц Одесского следственного изолятора, где скончался заключённый.