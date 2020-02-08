В Одессе согласовали план проведения учений Sea Breeze-2020

В Одессе завершила работу конференция по планированию украинско-американских учений Sea Breeze-2020, в которой приняли участие представители 17 государств-членов НАТО и стран-участниц программы НАТО «Партнёрство во имя мира».

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

«7 февраля в Одессе завершена главная конференция по планированию украинско-американских учений Sea Breeze 2020. Целью мероприятия было согласование основных вопросов сценария, разработка детального плана проведения, уточнение состава участников, мест проведения обучения, расчёт логистических потребностей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году обучение будет рекордным по количеству потенциальных участников, и составит около 20 стран. На данном этапе, кроме постоянных участников, в качестве наблюдателей впервые присоединились представители Японии и Южной Кореи, что может свидетельствовать о значительном увеличении интереса к учениям в мире среди союзников НАТО, подчеркнули в пресс-службе.

«Силы самообороны Японии впервые примут участие в нынешних военных учениях «Sea Breeze-2020», — отмечено на встрече министра обороны Андрея Загороднюка с генеральным директором Департамента систем командования, управления, связи, обмена информацией и разведки (C4) Командования Сухопутных войск Сил самообороны Японии генерал-майора Джиро Хирое.

«Цель конференции достигнута: составлен предварительный план учений, уточнён состав участников и потребности в логистическом обеспечении. Полный состав участников будет утверждён во время проведения конечной конференции, которая должна состояться в апреле этого года», — сказал руководитель учений с украинской стороны капитан 1 ранга Алексей Доскато.

Как сообщала Одесса News, Sea Breeze является одним из крупнейших международных учений в Украине и будет проходить уже в двадцатый раз. Тренировочные мероприятия охватывают различные сферы военной кооперации и включают взаимодействие на суше, воде и в воздухе.

Фото: Facebook