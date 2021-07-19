Военные корабли США покинули Чёрное море

Ракетный эсминец ВМС США класса Arleigh Burk USS Ross и транспортно-десантный корабль USNS Yuma вышли из Чёрного моря после участия в военных учениях Sea Breeze 2021.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Командование ВМС США в Европе и Африке.

Оба корабля начали регулярный плановый поход к югу от Чёрного моря к Средиземному морю после завершения морских операций и учений вместе с союзниками и партнёрами по НАТО, 16 июля 2021 года.

Во время учений Ross вместе с кораблями из Украины, Болгарии, Грузии, Италии, Румынии, Турции и Великобритании работали совместно для улучшения интеграции сил и морского маневрирования.

«Принимая участие в учениях Sea Breeze и Breeze, мы смогли продемонстрировать нашу общую приверженность безопасности Черноморского региона, вместе с нашими союзниками по НАТО и партнёрами», — отметил командующий Ross Джон Д. Джон.

Как сообщала Одесса News, украинско-американские военные учения Sea Breeze 2021 продолжались с 28 июня по 10 июля в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

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