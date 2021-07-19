В Украине заменят знаки ограничения скорости с «60» на «50» км/ч

Кабинет Министров принял постановление «О внесении изменений в правила дорожного движения», которое предусматривает замену знаков ограничения скорости в населённых пунктах с «60» на «50» км/ч.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

В частности, в документе говорится, что в связи с принятием в ноябре 2017 года постановления, предусматривающего уменьшение разрешённой скорости в населённых пунктах с 60 до 50 км в час, необходимо заменить изображения на соответствующих дорожных знаках «5.63» и «5.63.2».

В Министерстве внутренних дел объяснили, что такая скорость установлена ​​в Европе и США и рекомендована по результатам масштабного исследования скорости реакции человека в экстремальной ситуации Всемирной организацией здравоохранения.

Как сообщала Одесса News, дорожники восстановят участок трассы М-05 Киев-Одесса возле села Троицкое Одесской области, где произошёл оползень, до 3 августа.

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