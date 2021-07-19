Одесский морпорт добился положительной динамики в перевалке контейнеров

Контейнерные операторы Одесского морского порта завершили июнь с положительной динамикой перевалки.

Об этом сообщает служба экономики Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины».

ОФ ГП «АМПУ» отмечает, что в июне 2021 года объём перевалки контейнеров на причалах порта достиг отметки 56 201 TEU, что на 11 067 TEU, или на 24,5% превышает аналогичный показатель шестого месяца прошлого года.

«В целом, за первое полугодие в порту перевалено 331 245 TEU. Это на 14 242 TEU, или на 4,5% превышает результат января-июня 2020 г.», — говорится в сообщении Администрации Одесского морпорта.

«Положительной динамики в прошлом месяце достигли оба оператора контейнерных терминалов, — комментирует начальник ОФ ГП «АМПУ» Максим ЛАПАЙ. — Так, компания «Бруклин-Киев Порт» (терминал в Хлебной гавани) в прошлом месяце по сравнению с июнем 2020 года нарастила грузоперевалку в TEU более чем на 10 процентов, а ГП «КТО» (терминал на Карантинном молу) — сразу на 36 процентов. Обе компании обеспечивают отраслевое лидерство Одесского морского порта в сегменте контейнерной перевалки за счёт эффективного менеджмента, внедрения инноваций и расширения перечня сервисов для своих клиентов — судоходных линий».

Как отметил Лапай, июньское достижение ГП «КТО» стало своеобразным подарком коллектива на собственный юбилей — 1 июля 2021 исполнилось 20 лет с начала деятельности компании в Одесском порту.

За эти годы компания ДП «Контейнерный терминал Одесса» — дочерняя структура немецкого логистического концерна HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG) инвестировала в развитие производственной инфраструктуры порта почти 200 млн. евро. Девятнадцать из двадцати лет своего существования компания удерживает за собой статус лидера по объёмам контейнерной перевалки в портах Украины. Рекордной отметки контейнерооборота компания достигла в 2008 году — 536 932 TEU.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года Одесский порт за двое суток принял шесть судов-контейнеровозов из-за задержки после недельной блокады Суэцкого канала.

Фото: Администрация Одесского морского порта

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