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Одесская теннисистка примерила олимпийскую форму

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Вторая ракетка Украины, одесситка Даяна Ястремская примерила экипировку украинской сборной к предстоящей Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает BTU.

Теннисный турнир Олимпийских игр в Японии пройдёт с 24 июля по 1 августа.

В одиночном разряде выступят Даяна Ястремская и первая «ракетка» Украины Элина Свитолина.

В парной сетке Игр Украина будет представлена дуэтами Людмила Киченок/Надежда Киченок и Свитолина/Ястремская.

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