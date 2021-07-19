Одесская теннисистка примерила олимпийскую форму

Вторая ракетка Украины, одесситка Даяна Ястремская примерила экипировку украинской сборной к предстоящей Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает BTU.

Теннисный турнир Олимпийских игр в Японии пройдёт с 24 июля по 1 августа.

В одиночном разряде выступят Даяна Ястремская и первая «ракетка» Украины Элина Свитолина.

В парной сетке Игр Украина будет представлена дуэтами Людмила Киченок/Надежда Киченок и Свитолина/Ястремская.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.