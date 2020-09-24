Зеленскому не удалось убедиться в надёжности американского оружия: Javelin не сработал

Во время учений отдельной механизированной бригады оперативного командования «Север» на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области не сработал ПТРК FGM- 148 Javelin.

Эту информацию подтвердил генерал-майор Валерий Залужный — командующий войсками оперативного командования «Север», начальник Объединённого оперативного штаба ВСУ войск оперативного командования «Север».

«Джевелин не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу», — сказал Залужный.

Как сказал Владимир Зеленский, отечественные образцы вооружения и военной техники в процессе испытаний доказали свою конкурентноспособность на мировом рынке..

Кстати. 22-25 сентября в Украине проходят стратегические командно-штабные учения «Объединённые усилия — 2020», участие в которых принимают около 12 000 человек и 700 единиц вооружения и военной техники.



Впервые в проведении стратегических командно-штабных учений задействованы воинские подразделения Вооружённых сил стран НАТО (США, Великобритания) для совместного выполнения учебно-боевых задач, советники представительства НАТО в Украине, представители Офиса связи НАТО в Украине, также инструкторы, военные советники, наблюдатели от США, Великобритании, ФРГ, Литовской Республики и Республики Польша. В общей сложности, за проведением учений наблюдают до 200 иностранных инструкторов, военных советников и наблюдателей.

В учениях задействованы более 100 воинских частей, подразделений всех родов, видов войск и специальных войск ВСУ.

Учения «Объединённые усилия-2020» являются своеобразным ответом на масштабные военные учения «Кавказ-2020», активную фазу которых Российская Федерация запланировала на 21-26 сентября.

Верховный Главнокомандующий Украины Владимир Зеленский лично наблюдал за ходом учений.

По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, Россия планирует перебросить к границе с Украиной около 120 тысяч военных, не менее 500 танков, 300 самолётов и сотни другой техники и вооружения.

Как сообщала Одесса News, 22 сентября днём жители Николаевской и Одесской областей наблюдала показательную дозаправку в воздухе американской авиации.

Фото: Армия Информ