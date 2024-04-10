Госдепартамент США одобрил продажу Украине ЗРК HAWK на $138 млн

Госдепартамент США одобрил продажу Украине ракетной системы HAWK Phase III Sustainment и связанных с ней элементов логистики и поддержки программы на сумму $138 млн.

Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности, — пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что Агентство предоставило необходимую сертификацию, уведомляющую Конгресс США о возможной продаже оружия для защиты Украины от агрессии России.

В сообщении отмечается также, что правительство Украины запросило: закупку оборудования и услуг, связанных с поддержанием ракетной системы HAWK Phase III, включая проектирование и интеграцию для связи и оперативной совместимости, реконструкцию и капитальный ремонт систем огневых блоков ПВО HAWK, компоненты для повторной сертификации, комплекты инструментов, испытательное и вспомогательное оборудование, а также техническую документацию, запасные части и обучение персонала вместе с другими элементами логистики и программной поддержки.

«Государственный секретарь определил и предоставил подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, требующая немедленной продажи правительству Украины вышеуказанных предметов и услуг оборонного назначения в интересах национальной безопасности США», – заявили в Агентстве.

Американская сторона знает, что Украина остро нуждается в наращивании своего потенциала для защиты от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских сил. Сохранение и поддержка ракетной системы HAWK повысит способность Украины защищать свой народ и важнейшие объекты национальной инфраструктуры, сказано в релизе.

«Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержка не изменят основной военный баланс в регионе… Осуществление предлагаемой продажи потребует временной командировки примерно пяти представителей правительства США и 15 представителей подрядчика в Европу для поддержки обучения и поддержания системы HAWK», – добавили в Агентстве.

Кстати. MIM-23 Hawk – американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства компании Raytheon. Максимальная дальность перехвата целей – до 40 км при максимальной высоте 18 км. На каждой мобильной пусковой установке размещаются по три зенитных ракеты MIM-23. Пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.

Одесса News информировала, что в октябре 2023 года Испания передала шесть установок для ЗРК Hawk и боеприпасы.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy