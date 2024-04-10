В Одессе отметили 80-летие освобождения города от фашистских захватчиков

10 апреля по случаю 80-летия освобождения города от фашистских захватчиков в Одессе состоялись церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Т. Г. Шевченко и к стеле «Крылья Победы» на площади Десятого апреля.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

В возложении принимали участие председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, председатель Одесского облсовета Григорий Диденко, мэр Одессы Геннадий Труханов, Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

Одесский городской голова Геннадий Труханов разместил видеообращение к одесситам по случаю Дня освобождения города на официальном сайте «Одесса» горсовета.

В видеообращении, в частности, говорится: «10 апреля мы отмечаем 80-ю годовщину освобождения Одессы от фашистских захватчиков. Эта дата сегодня приобретает особое значение. Третий год подряд мы боремся с теми, кто когда-то бок о бок с украинцами сопротивлялся нацизму. А сегодня они стали его преемниками. И пытаются уничтожить нас. Третий год мы боремся за своё право за независимость, свободное развитие, за наше будущее. Но, несмотря на обстрелы домов, разрушение инфраструктуры, город продолжает жить, работать, поддерживать наших защитников. Нас не остановить и не запугать. 80 лет назад мы уже одолели нацизм! И победим его снова. С Днем освобождения Одессы – украинского города свободных и мужественных людей! Держимся и победим!».

Одесса News информировала, что 10 апреля 2024 года, в день 80-й годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков, российские оккупационные войска снова совершили ракетную атаку по Одесской области.

Фото и видео: «Одесса»

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