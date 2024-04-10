777 дней войны: ВСУ сдерживают нашествие врага, ближайшие месяцы будут непростыми

Начались 777-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. На востоке страны российские войска пытаются вести активные наступательные операции, ближайшие месяцы на фронте будут непростыми.

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Он отметил, что по всей линии фронта происходят военные действия, но «отдельным направлением стоит украинский восток, Донецкая и Луганская области». По его словам, там попытки наступательных операций неприятеля носят особенно активный характер.

«Да, ближайшие месяцы будут непростыми. Мы сейчас наблюдаем вживую, как наши защитники сдерживают очередные нашествия, в частности, и к востоку от российских оккупантов. И ситуация по Часовому Яру, и на других участках – это всё видно в живом режиме», – сказал Юсов.

Пресс-центр сил обороны юга Украины заявил, что российские оккупационные войска не проводили успешных штурмов Работино Запорожской области и не закреплялись в этом населённом пункте.

Военные подчеркнули, что в зоне ответственности 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая обороняет Работино, регулярно происходят столкновения с российскими ДРГ, которые заходят в село и пытаются там закрепиться, но эти рейды не становятся успешными для РФ. В ВСУ подчеркнули, что атаки противника отбивают на подступах к селу с помощью артиллерии, а разрозненные группы оккупантов уничтожают ударными дронами и миномётами.

«Сегодня этот населённый пункт удерживают бойцы сил обороны Украины. Так что враг его не контролирует», – подчеркнули военные.

За прошедшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения, — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 10 апреля.

В общем, враг нанёс 11 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 149 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения испытали ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры, в том числе Одесской области.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Одесса News информировала, что утром 10 апреля 2024 года враг ударил по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры Одесской области, применив баллистические ракеты с самолёта тактической авиации, акватории Чёрного моря. Силами противовоздушной обороны уничтожены 2 ракеты над морем. Известно о 2-х пострадавших работниках транспортного предприятия. Повреждён энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей. Люди чудом не пострадали.

На главном фото противотанкист 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

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