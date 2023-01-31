Стивен Кинг призвал Россию прекратить войну в Украине, а Путина уйти в отставку

Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг призвал Россию прекратить войну в Украине и бомбардировку мирных жителей.

Об этом он написал в Тwitter, пишет Укринформ.

«Ради Бога, Россия, прекрати эту бессмысленную войну в Украине. Прекрати бомбардировку безоружных мирных жителей. Путин должен уйти в отставку», — призывает писатель.

Как сообщала Одесса News, Стивен Кинг публично осудил полномасштабное вторжение России в Украину, назвал ракетные удары РФ по гражданским объектам в Украине террористическими атаками и заявил, что больше не будет заключать контракты с российскими издательствами.

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