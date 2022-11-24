274-е сутки войны: ВСУ отражают атаки врага и наносят ему ощутимые удары

Начались двести семьдесят четвёртые сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

По данным Генштаба ВСУ в Facebook, за минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по 2 позициям зенитных ракетных комплексов.

«Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава, оружия и военной техники, позицию противовоздушной обороны и ещё один важный объект врага», — говорится в оперативной информации Генштаба за прошедший боевой день.

В частности, отмечается, что подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Андреевка, Бахмут, Клещеевка, Красногоровка, Марьинка, Озаряновка, Опытное и Яковлевка Донецкой области.

За минувшие сутки противник нанёс 78 ракетных и 23 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. В ходе массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА «Ланцет». 51 ракету и 5 беспилотников Силы обороны Украины сбили.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении враг обстрелял из реактивной и ствольной артиллерии районы населённых пунктов Гай и Хреновка Черниговской области, а также сёла Басовка, Середина Буда и Ясная Поляна Сумской области.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник содержит подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведёт обстрелы из миномётов и ствольной артиллерии по позициям Сил обороны, а также районам населённых пунктов Бологовка, Ветеринарное, Глубокое, Двуречное, Избицкое, Красное, Кудеевка, Огурцово и Стрелка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Цинично обстреливает из танков, миномётов и ствольной артиллерии, в частности, районы населённых пунктов Берестово, Ольшана, Вишнёвое, Кисловка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области; Макеевка, Новосёловское, Стельмаховка и Площанка Луганской области, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области.

Медицинскому персоналу больниц временно оккупированной Горловки Донецкой области оккупационные власти дали указание изымать документы погибших наёмников частной военной компании «Вагнер», не проводить судмедэкспертизу тел и паковать их в санитарные мешки для транспортировки. Пункт назначения пока неизвестен.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населённых пунктов Авдеевка, Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Берховка, Верхнекаменское, Выимка, Водяное, Григорьевка, Клещеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Первомайское, Раздоловка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведёт оборону. Зафиксированы обстрелы районов населённых пунктов Большая Новосёлка, Времевка, Угледар, Новополь, Пречистовка и Шахтёрское Донецкой области, Гуляйполе, Зелёная Роща, Дорожнянка, Орехов, Полтавка, Степногорск, Темировка и Красное на Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населённых пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населённых пунктов Антоновка, Берислав, Велетенское, Белозёрка, Днепровское, Дудчаны, Качкаровка, Новоалександровка, Понятовка, Станислав, Токаревка, Широкая Балка Херсонской области и Херсон, ведёт позиционную оборону.

«Враг совершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений и улучшает фортификационное оборудование позиций на указанных направлениях», — говорится в сообщении.

Для этого, по информации Генштаба, на временно оккупированной территории АР Крым активно ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций. Готовую продукцию вывозят в направлении города Армянск.

На главном фото боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Фото: Генштаб, ОК «ЮГ», Воздушные Силы ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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