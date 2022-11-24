В бою за Украину погиб житель Одесской области Михаил Бойко, светлая ему память

На восточном фронте, в Луганской области, погиб житель села Перекрестово Затишанской громады Раздельнянского района Одесской области Михаил Валентинович Бойко.

По информации в Facebook Затишанской громады, Михаил был призван на военную службу 28 августа во время мобилизации и отдал свою молодую жизнь, защищая родную землю.

Наш земляк родился 19 июня 1989 года в селе Перекрестово в многодетной семье. После окончания школы и службы в Вооружённых Силах Украины работал охранником в Одессе.

Без мужа и отца остались жена и двое малолетних детей.

Родные, близкие, друзья, побратимы, знакомые и незнакомые люди навсегда простились с Михаилом Бойко, героически погибшим в бою за Украину. После заупокойного молебна многолюдная процессия двинулась к перекрестовскому кладбищу.

Односельчане образовали «живой коридор» и на коленях провожали 33-летнего воина в последний путь.

Тело нашего защитника было предано земле под звуки воинского салюта.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года в посёлке Тарутино Одесской области провели в последний путь 46-летнего Бориса Януркаева, погибшего 24 октября в Запорожской области во время боевых действий за освобождение Украины от российских захватчиков.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Затишанская громада/Facebook

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