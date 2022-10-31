Под натиском ВСУ враг начал отвод своей артиллерии с правобережной Херсонщины

Подразделения оккупационных войск начали подготовку к отводу артиллерийского вооружения с правобережной части Херсонской области, с последующей возможной переброской на другие направления.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг» ВСУ.

В ночной сводке по итогам боевого дня 30 октября отмечается, что одновременно захватчики в первую очередь вывозят медучреждения с персоналом и оперативные службы. От местных предпринимателей требуют срочно продать продовольственные товары, закрывают магазины и рынки. Оккупанты создают условия, непригодные для проживания гражданского населения, отключают электричество и воду, доступ к интернету, пугают людей ракетными ударами со стороны ВСУ, агитируют за срочную эвакуацию.

«Враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения с применением РСЗО, ствольной артиллерии, миномётов. Проводит фортификационное оборудование рубежей и ведёт воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и населённым пунктам в прифронтовой зоне и в тыловых районах, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны», — говорится в сообщении.

Среди дня враг обстреливал Куцурубскую громаду в Николаевской области из РСЗО и тяжёлой артиллерии. ОК «Юг» отметило, что обошлось без людских потерь и разрушений.

Штурмовой авиацией и ударными вертолётами враг трижды атаковал позиции ВСУ и освобождённые населённые пункты Бериславского района Херсонской области.

В ответ украинские авиаторы также трижды атаковали районы сосредоточения вражеской живой силы и техники, а воины-зенитчики метко сбили очередной Су-25.

Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны юга выполнили 156 огневых задач. Подтверждённые потери врага за прошедшие сутки составили: 27 погибших, танк, два миномёта, самоходная крупнокалиберная гаубица «Акация», 23 мм зенитная установка и пять единиц автобронетехники. В Баштанском и Бериславском районах уничтожены два склада с вражескими боеприпасами.

В целом, Оперативное командование оценивает обстановку в зоне своей ответственности и Южнобугском операционном районе как «стабильно напряжённую, но контролируемую».

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки украинская авиация ответила на 6 вражеских своими 10-ю авиаударами, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач.

На главном фото артиллерист отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова.

Фото: Генштаб, ОК «Юг», ДШВ, ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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