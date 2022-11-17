Суд в Гааге подтвердил, что малайзийский самолёт был сбит с ЗРК «Бук»

Суд в Гааге (Нидерланды) по делу MH17 подтвердил, что самолёт «Малайзийских авиалиний» был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Об этом сообщает Укринформ.

«Суд считает, что авария MH17 произошла в результате запуска ракеты из «Бука» в районе пгт Первомайское», — заявил председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс.

Он также отметил, что имеются неопровержимые доказательства того, что Россия имела «полный контроль» над боевиками.

Для справки. Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолёт был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук», принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооружённых сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырёх подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК «Бук». Это бывший офицер ФСБ, бывший «министр обороны» так называемой «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время падения самолёта полковник ГРУ генштаба ВС РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все — граждане рф), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне «ДНР».

Окружной суд Гааги в марте 2020 года приступил к рассмотрению дела о крушении самолёта рейса МН17.

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