Пока вы спали: Зеленский ночью встретил возвращённые Украине корабли

Поздним вечером 20 ноября Президент Украины совершил рабочую поездку в Николаевскую область, где посетил базу ВМС Украины в Очакове, куда вернулись захваченные в ноябре 2018 года силовиками РФ два украинских бронекатера и буксир.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

«Глава государства осмотрел корабли ВМС «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые Российская Федерация вернула после захвата в ноябре 2018 года недалеко от Керченского пролива», — говорится в сообщении.

«Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как и обещали, мы вернули и наших моряков, и катера», – сказал Президент.

Владимир Зеленский сообщил, что на кораблях частично отсутствует оборудование и вооружение.

«То, что мы увидели: действительно частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения. Будет расследование. Мы увидим все детали», – подчеркнул он.

Также Глава государства уточнил, что в течение трёх месяцев катера будут отремонтированы.

Отмечается, что Владимир Зеленский пообщался с экипажем судов. Президент поблагодарил моряков за готовность продолжать службу.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2018 года вместе с украинскими военными судами Россия захватила в плен 22 моряка и двоих сотрудников СБУ, которые находились на борту. Они вернулись домой 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украиной и Российской Федерацией удерживаемых лиц. Зеленский лично контролировал вопрос освобождения соотечественников.

Фото: пресс-служба ОП

Видео: НикВести