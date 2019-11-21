Три одесских вуза попали в ТОП-10 с самым дорогим госзаказом

Министерство финансов проанализировало средние расходы на одного студента, обучающегося по государственному заказу, в 167 заведениях высшего образования Украины

Соответствующие данные Минфин обнародовал на своём сайте.

В первую десятку вузов, в которых подготовка студентов по государственному заказу стоит наиболее дорого, вошли:

Лётная академия Национального авиационного университета (ЛА НАУ) — 142,6 тыс грн.

Харьковский институт финансов Киевского национального торгово-экономического университета (ХИФ КНТЭУ) — 100,1 тыс. грн.

Косовский институт прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств (КИПДИ ЛНАИ) — 82,6 тыс. грн.

Одесский государственный экологический университет (ОГЭКУ) — 76,7 тыс грн.

Национальный университет «Одесская морская академия» (НУ «ОМА») — 75,4 тыс. грн.

Одесская национальная академия пищевых технологий (ОНАПТ) -73,36 тыс грн.

Национальный лесотехнический университет Украины (НЛТУ) — 71,83 тыс грн.

Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта (ПДАФКиС) — 71,2 тыс. грн.

НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (КПИ) — 67,26 тыс. грн.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУШ) — 67,1 тыс. грн.

Отмечается, что средние расчётные затраты на подготовку одного студента по государственному заказу в 2018 году составили 44,6 тыс. грн, однако по отдельным заведениям этот показатель превышает среднее по стране значение в 2-3 раза.

Данные были собраны по заведениям высшего образования, которые находятся в сфере управления Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения и Государственной налоговой службы.

Всего проанализированы данные по 167 заведениям высшего образования, в которых обучалось 340 тыс. студентов по государственному заказу. Совокупные расходы государственного бюджета (общий фонд) на оплату услуг по подготовке специалистов этими учреждениями в 2018 году составили более 15 млрд грн.