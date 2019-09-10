Одесский припортовый начал расчёты с «Нафтогазом»

ПАО «Одесский припортовый завод» начал расчёты с НАК «Нафтогаз Украины», перечислив 2 миллиона 282 тысячи гривен.

Об этом сообщает первый заместитель гендиректора ОПЗ Николай Щуриков на своей странице в Facebook.

«Одесский припортовый завод начал расчёты с НАК «Нафтогаз Украины». Это первая оплата за последние годы в скромной сумме2 282 377 грн. Но главное — начало», — отметил Щуриков.

Первый заместитель гендиректора отметил, что это произошло благодаря восстановлению производства по договору переработки давальческого сырья, который был заключен ОПЗ с компанией Агро Газ Трейдинг, которая, в частности, повысила стоимость оплаты за переработку по договору при условии перечисления дополнительно уплаченных средств в погашение задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщала Одесса News, в июле 2019 года компания Агро Газ Трейдинг разработала спасительную для аграрного сектора форму сотрудничества — предоставлять аграриям карбамид для обработки почвы с отсрочкой платежа по нему до момента сбора и реализации урожая. 8 сентября в морском порту «Южный» возобновили перевалку карбамида из Одесского припортового завода — загружены в танки судна Sam Panther 27,5 тысячи тонн продукции для Сенегала. В администрации порта уточнили, что с 31 мая 2018 года по 7 сентября ОПЗ не совершал операций по перегрузке карбамида.

Кстати. По данным НАК «Нафтогаз Украины», на 3 сентября задолженность ОАО «Одесский припортовый завод» перед НАК «Нафтогаз Украины» за природный газ составляла 2,092 млрд грн. В июле суд обязал ОПЗ выплатить Нафтогазу 2,2 млрд грн задолженности за потреблённый газ по двум договорам 2016 года.