В ёмкости «Одесснефтепродукта» выгрузили бензин с либерийского танкера

В Одессе, у 5 причала нефтегавани, ошвартовался танкер AMPHITRITE (флаг Либерии) с 27 тысячами тонн бензина, прибывшего из Бургаса (Болгария).

По сообщению пресс-службы администрации Одесского порта, груз предназначен для производственных целей предприятия “Карпатнефтехим”, расположенного в г.Калуш (Ивано-Франковская область).

Отмечается, что бензин выгружают в ёмкости “Одесснефтепродукт”, а затем в цистернах будут отправлять до места назначения.

«Начиная с августа нынешнего года, отмечен рост грузоперевалки в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, Если в августе 2018 года было перевалено 120,3 тыс. т нефтепродуктов, то в предыдущем месяце – 184,7 тыс. т. То есть рост нефтеперевалки составил 64 тыс. т. И хотя о стабилизации ситуации с нефтеперевалкой пока говорить рано, каждый дополнительный танкер мы воспринимаем, как позитивный знак оживления на отечественном рынке нефтепродуктов и в экономике страны в целом, — прокомментировал начальник администрации Одесского порта Игорь Ткачук.

Как сообщала Одесса News, 3 сентября в Одесский порт зашёл танкер VALSESIA (флаг Мальты) c 30 тыс. т греческого дизтоплива, которое закупила группа «Приват».

Фото: Пресс-служба администрации Одесского порта