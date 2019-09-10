Отстаивать интересы одесского музейщика в суде будет адвокат Насирова

Правовую позицию Александра Ройтбурда в суде по иску о незаконности его увольнения с должности директора Одесского художественного музея будет представлять киевский адвокат Игорь Степанов – брат бывшего главы Одесской ОГА Максима Степанова.

Об этом сообщил Ройтбурд на своей странице в Facebook.

«Ответ на самый часто задаваемый вопрос: что я собираюсь делать дальше? Буду судиться с облсоветом и бороться за ОХМ (Одесский художественный музей — ред.) Интересы мои в суде будет представлять адвокат Игорь Владимирович Степанов», — отметил Ройтбурд.

Он уточнил, что это не однофамилец бывшего главы Одесской ОГА Степанова: «Если однажды Максим Степанов уже показал упоротым мажорам из Оппоблока, что в Украине есть закон, то теперь мы повторим это с его братом в суде», — заявил Ройтбурд.

Ранее Игорь Степанов выступал адвокатом бывшего главы ГФСУ Романа Насирова при рассмотрении резонансных судебных дел в 2016-2017 годы, а также был в группе адвокатов депутата-беглеца Александра Онищенко.

Как сообщала Одесса News, 4 сентября сессия Одесского облсовета по инициативе депутатской фракции «Оппозиционный блок» приняла решение о досрочном расторжении контракта с директором Художественного музея Александром Ройтбурдом. Руководству облгосадминистрации было предложено провести конкурс на замещение вакантной должности.

7 сентября полторы тысячи одесситов приняли участие в митинге «Верните нам Ройтбурда» возле здания облсовета. В то же день на сайте Президента Украины появилась петиция с требованием восстановить Ройтбурда в должности директора Одесского художественного музея. Также авторы петиции просят главу державы переподчинить музей городу или профильному министерству. По их мнению, «абсурдно, что областные депутаты, не имеющие необходимого образования и отношения к городу, решают, как будут развиваться городские музеи».