Кадры Минюста: начальник СИЗО Одессы был за рулём пьяным, буянил и хулиганил

В Одессе начальник следственного изолятора Сергей Чишкала, который попался на пьяном вождении, буянил и пытался сбежать от полиции, признан виновным в совершении административных правонарушений.

Об этом со ссылкой на постановление Малиновского районного суда Одессы пишет «Думская».

«Чишкала виновен в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст.130, 173 и 185 КУоАП — управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, мелком хулиганстве и злостном неповиновении полиции», — сообщили в материале.

Суд постановил, что за нетрезвое вождение тюремщик будет вынужден заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен и на год лишится права управлять машиной. За хулиганство и сопротивление патрульным Чишкале назначили наказание в виде 60 часов общественных работ. Мести улицы?

Всё началось ещё накануне Международного женского дня 8 Марта, который полковник внутренней службы Сергей Чишкала начал праздновать заранее. «Поздно вечером 6 марта, после посиделок в ресторане, он решил прокатиться на своём авто Тойота FJ CRUISER в нетрезвом состоянии. Машина была остановлена патрульными, но полковник попытался сбежать. После того, как его догнали, начал орать на полицейских, размахивая удостоверением, и даже пытался справить на них нужду. Был задержан. В райотделе снова начал буянить и ударил полицейского ногой», — рассказали в полиции.





По данным издания, автомобиль Тойота FJ CRUISER в декларации пенитенциария не фигурирует: из транспортных средств он указал в ней Chevrolet Epica 2008 года, два ВАЗ-21099 и катер «Южанка-2». Всё это мужчина якобы приобрёл в 2020 году. Кроме того, у него есть коллекция охотничьего стрелкового оружия (американские и немецкие карабины), жилой дом в Старобельске Луганской области.

Обогатился Чешкала недавно, ибо в предыдущие годы он подавал полностью пустые декларации, т.е. был без дома, без авто и оружия и работал на общественных началах.

Чишкалу назначили начальником СИЗО в 2020 году. Ранее он возглавлял оперативную часть изолятора.

Как сообщала Одесса News, более полумиллиона гривен растраты госбюджета на ремонте пищеблока — таковы результаты проверки прокурорами Одесской прокуратуры ГУ «Одесский следственный изолятор» в октябре 2020 года.

Фото и видео: Думская

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