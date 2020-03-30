В Украине новый министр финансов, предыдущий был слишком медлительным

Верховная Рада назначила Сергея Марченко на должность министра финансов Украины.

За соответствующее постановление на внеочередном заседании парламента 30 марта проголосовали 256 депутатов, сообщает Укринформ.

Народным депутатам на первом внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта не хватило голосов, чтобы назначить Сергея Марченко на эту должность.

Сергей Марченко в 2016-2018 годах был заместителем министра финансов, в течение 2018-2019 гг. занимал должность заместителя главы Администрации Президента. На внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года баллотировался под №7 в списке политической партии «Украинская стратегия Гройсмана».

Имеет степень кандидата экономических наук.

Как написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram после увольнения предыдущего чиновника — Игоря Уманского и министра здравоохранения Иль Емца, они были способны проводить долгосрочные реформы, но сейчас Украина требует быстрых действий.

«Илья Емец и Игорь Уманский профессионалы, которые способны реализовывать долгосрочные реформы. Но нынче страна требует быстрых действий. Именно поэтому было принято решение подать в Верховную Раду постановления об увольнении министра здравоохранения и министра финансов», — отметил глава правительства.

В то же время он выразил надежду, что Емец и Уманский в дальнейшем продолжат помогать правительственной команде.

Шмыгаль также отметил, что нынешний Кабмин работает меньше месяца, однако вызовы, с которыми столкнулся, не испытывало на себе ни одно правительство за последние годы. По его словам, во время режима чрезвычайной ситуации один день считается как месяц.

Сообщается также, что Верховная Рада сняла с рассмотрения проект постановления о назначении Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды Украины по просьбе Президента Украины.

Как сообщала Одесса News, 29 марта на совещании у руководства ВР проходила встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Буславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.