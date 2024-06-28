Евросоюз определился по кадрам новых руководителей на следующие пять лет

Лидеры стран Европейского союза распределили руководящие должности в блоке на ближайшие пять лет.

Об этом 28 июня написала «Европейская правда».

Руководители стран ЕС согласовали кандидатуры на рабочем ужине во время заседания Европейского совета (саммита ЕС), пишет издание. Кандидатуры, ранее названные на рабочем уровне, были утверждены после непродолжительной дискуссии, говорится в статье.

Саммит утвердил кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен от правоцентристской Европейской народной партии для повторного назначения на должность президента Европейской комиссии на пять лет. Окончательно она будет назначена, если за неё проголосует Европарламент 18 июля.

«Фон дер Ляйен должна получить как минимум 361 голос в поддержку, и ее шансы на успех оцениваются как высокие. Коалиция правоцентристов, левоцентристов и либералов в новом созыве Европарламента будет иметь около 400 голосов, хотя существует вероятность отказа части евродепутатов от поддержки президента», – отмечает ЕП.

Президентом Европейского совета вместо Шарля Мишеля станет экс-премьер-министр Португалии Антониу Кошта от социал-демократов, которого лидеры согласились назначить на 2,5 года, после чего возможно его переутверждение ещё на 2,5 года.

Руководителем дипломатической службы ЕС, Верховным представителем ЕС по безопасности и внешней политике вместо Жозепа Борреля станет нынешняя глава эстонского правительства Кая Каллас – первая в истории ЕС представительница Восточной Европы на этой должности.

По информации «Европейской правды», президентом Европарламента на новый срок будет переизбрана Роберта Метсола.

Одесса News информировала, что Североатлантический союз 26 июня назначил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарём НАТО вместо Йенса Столтенберга.

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