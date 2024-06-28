В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Бондарь, светлая память

На фронте во время выполнения боевого задания погиб житель Сергеевки Белгород-Днестровского района Александр Бондарь.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровской райгосадминистрации.

Оборвалась жизнь военного 16 апреля 2024 года в районе населённого пункта Ивановка Купянского района Харьковской области.

С Александром простились 29 апреля в пгт. Сергеевка. Ему было 53 года.

Одесса News информировала о гибели на фронте в июне 2024 года жителя города Татарбунары Одесской области, военнослужащего ВСУ Константина Игнатенко.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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