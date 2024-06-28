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Кто в Одессе 28 июня останется без света

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По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 28 июня на протяжении всех суток будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщила ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: Неждановой, 1-129, профессора Коровицкого, 1-151, пер. Крыжановский, 7а-28, Павлодарского, 1-76, Хавкина, 2-74, пер. Шахтинский, 1-24, пер. Шебелинский, 1-16, Авангардная, 1-31, Бадаева, 74-90а, Летняя, 1-41, Обрывистая, 1-22, 1-я Пересыпская, 1, пер. 1-й Пересыпский, 1-19, пер. Сумской, 2-28, Агрономическая, 1-85, Антантовская, 1-26а, пер. Москити, 1-11а, пер. Ковыльный, 1-17, пер. Неждановой, 1-8, Лиственная, 1-13, Металлистов, 1-15, Мирная, 1-29, ул. 4-я, 30, Беляевская, 11,11а,11б, Савранская, 1-28, Тарутинская, 11а, 12,13, пер. Савранский, 5,9, Генерала Гудовича, 1-39, Никитина, 74-119, ул. Третья, 1-23, ул. Четвёртая, 1-36б, Высокая, 1-20, Дорожная, 1-22, Озёрная, 26-66, Осенняя, 1-12, Светлая, 1-14, Сергея Ядова, 58, Украинская, 1-20, пер. Ионы Атаманского (пер. Пролетарский), 1-15, спуск 2-й Пересыпский, 1-23, Савранская, 22-26, пер. Бадаева, 1а-21. Работы продлятся до 18:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой.

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