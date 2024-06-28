Кто в Одессе 28 июня останется без света

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 28 июня на протяжении всех суток будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщила ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: Неждановой, 1-129, профессора Коровицкого, 1-151, пер. Крыжановский, 7а-28, Павлодарского, 1-76, Хавкина, 2-74, пер. Шахтинский, 1-24, пер. Шебелинский, 1-16, Авангардная, 1-31, Бадаева, 74-90а, Летняя, 1-41, Обрывистая, 1-22, 1-я Пересыпская, 1, пер. 1-й Пересыпский, 1-19, пер. Сумской, 2-28, Агрономическая, 1-85, Антантовская, 1-26а, пер. Москити, 1-11а, пер. Ковыльный, 1-17, пер. Неждановой, 1-8, Лиственная, 1-13, Металлистов, 1-15, Мирная, 1-29, ул. 4-я, 30, Беляевская, 11,11а,11б, Савранская, 1-28, Тарутинская, 11а, 12,13, пер. Савранский, 5,9, Генерала Гудовича, 1-39, Никитина, 74-119, ул. Третья, 1-23, ул. Четвёртая, 1-36б, Высокая, 1-20, Дорожная, 1-22, Озёрная, 26-66, Осенняя, 1-12, Светлая, 1-14, Сергея Ядова, 58, Украинская, 1-20, пер. Ионы Атаманского (пер. Пролетарский), 1-15, спуск 2-й Пересыпский, 1-23, Савранская, 22-26, пер. Бадаева, 1а-21. Работы продлятся до 18:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой.

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