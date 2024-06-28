Как в Одесской области отец с сыном организовали «бизнес на мужиках»

Оперативники главного оперативно-розыскного отдела Подольского пограничного отряда в рамках уголовного производства по ст.332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» задержали с поличным двух местных жителей, которые переправляли лиц за границу незаконным способом.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Пограничники установили, что отец с сыном за определённое денежное вознаграждение оказывали услуги по доставке мужчин призывного возраста в приднестровский регион Молдовы. Своих потенциальных клиентов они находили через телеграмм-канал.

Отмечается, что в селе Грабово Подольского района при оплате услуги «семейный тандем» накрыли с поличным. 3 тыс. долларов США – именно в такую ​​сумму оценили дельцы свою «помощь».

«Бизнесменам» вручены подозрения по факту совершения преступления и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Одесса News информировала, что в Одесской области пограничники задержали рекордное количество «уклонистов», которые на 4-х микроавтобусах собирались пересечь госграницу.

Фото: Госпогранслужба

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