В Одесской области введены ограничения движения для тяжеловесного транспорта

В целях сохранения автомобильных дорог на период аномальных повышений температуры воздуха с 1 июля 2024 года в Одесской области временно вводится сезонное ограничение для движения тяжеловесного транспорта.

Этого требуют Законы Украины «О дорожном движении» и «Об автомобильных дорогах», а также постановление КМУ № 879 «О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования», — информирует Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха более +28 градусов Цельсия. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и погрузкой на ось свыше 7 т.

«Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса», — говорится в сообщении.

На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты. О применении указанных ограничений и мест размещения временных площадок проинформировали соответствующие органы исполнительной власти и ассоциации автомобильных перевозчиков.

Ограничения не применяются для транспортных средств, используемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, осуществляющих перевозку опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птиц, военных грузов, товаров двойного назначения и/или имущества, используемого для нужд обороны.

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