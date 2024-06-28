В Одессе отметили День Конституции

По случаю Дня Конституции Украины в Одессе состоялось возложение цветов к Мемориалу Борцам за Украину в Сквере Славы и Воли.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, в церемонии возложения приняли участие руководители города, района и области, структурных подразделений мэрии и облгосадминистрации.

Отмечается, что Венецианская комиссия признала Конституцию Украины одной из самых демократичных в Европе, особенно в части прав, свобод и обязанностей граждан, полностью отвечающих международным стандартам в области конституционного права.

Сегодня, в условиях полномасштабного российского вторжения и многочисленных преступлений оккупантов, украинцы по-новому оценивают значение ценностей, заложенных в Конституции Украины.

Положение о стратегическом курсе нашей страны на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора в настоящее время закреплено в Основном Законе.

Фото: «Одесса»

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