28 июля в Одессе отметили День украинской государственности

Сегодня, 28 июля, отмечается День Украинской Государственности, который установлен Указом Президента Украины с целью утверждения более тысячелетних традиций украинского государства.

Как сообщается на Telegram-канале «Одесса.Официально», по случаю праздника прошло возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко в Одессе.

В церемонии возложения приняли участие председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, председатель областного совета Григорий Диденко, Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года Верховная Рада установила 28 июля праздничным днём – Днём украинской государственности.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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