В Одессе Президент осмотрел разрушения Спасо-Преображенского кафедрального собора

27 июля во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел разрушения Спасо-Преображенского кафедрального собора, нанесённые в результате недавнего массированного российского обстрела гражданской инфраструктуры и исторического центра Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Главе государства о масштабах разрушений храма и его текущем состоянии рассказа председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Президент проинформировал, что сейчас специалисты должны определить возможности восстановления сооружения. Готовность принять участие в его восстановлении проявили иностранные партнёры.

Было подчёркнуто, что Спасо-Преображенский кафедральный собор — самый православный храм Одессы, заложенный в 1795 году и освящённый в 1808-м. В 1936 году его полностью разрушили большевики. Собор был построен в 1999–2011 годах на месте разрушенного предшественника. 23 июля 2023 года из-за преступной ракетной атаки России собор потерпел значительные разрушения. Полностью уничтожен алтарь и повреждена держательная конструкция здания.

В своём традиционном видеообращении 27 июля, снятом в соборе, Владимир Зеленский сказал: «Заслушал доклад по ликвидации последствий российских ударов по Одессе, по области. Здесь, в Свято-Преображенском храме, который Россия пыталась уничтожить, чувствуется, что наши люди, наш дух всё равно сильнее. Сильнее русского террора. Ищем системы ПВО, чтобы защитить Одессу, весь наш юг. И я благодарю всех в мире, кто уже присоединился к этой работе с нами.

Как сообщала Одесса News, 27 июля 2023 года в Одессе Глава государства Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки посетил реабилитационные отделения, где защитники Украины проходят восстановительное лечение.

Фото и видео: ОПУ

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