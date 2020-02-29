Грядут изменения: по требованию Президента Разумков собирает внеочередную сессию

Президент Владимир Зеленский потребовал созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины для рассмотрения ряда законопроектов и вопрос относительно правительства.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский направил Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента. Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос относительно рассмотрения нескольких проектов законов и в отношении Кабинета министров Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Президент просит ВР заслушать отчёт о деятельности правоохранительных органов.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков по требованию Президента созвал внеочередное пленарное заседание парламента на 16 часов 4 марта.