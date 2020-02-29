Зеленский «уломал» глав медиагрупп не кодировать спутниковое ТВ

Президент Владимир Зеленский и представители украинских медиагрупп договорились до 16 марта обеспечить запуск незакодированных спутниковых версий главных украинских телеканалов.

Об этом сообщается на сайте Главы государства.



«Глава государства и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан», — говорится в сообщении.

«Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, ​​чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом», — подчеркнул Зеленский.

Как отмечает пресс-служба Президента, во время встречи главы государства с руководством ведущих украинских медиагрупп обсуждались проблемы вокруг телевизионного вещания, которые возникли после начала кодирования четырьмя медиагруппами спутникового сигнала их телеканалов с 29 января этого года по решению от 2017 года.



Глава государства подчеркнул, что этот вопрос касается не только бизнеса медиагрупп, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины. Вследствие кодирования сигнала не все украинцы могут свободно смотреть более 20 главных телеканалов.

«Мы получаем просто множество писем и тысячи звонков в Офис Президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал из-за кодирования и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий», — отметил Зеленский.

По словам Президента, вследствие этого альтернативой там стало российское телевидение.

«Мы приехали туда, увидели, что и российское радиовещание и телевидение есть не только на временно оккупированных территориях. Оно имеет очень мощный сигнал и на контролируемых территориях. Кроме того, тогда они «глушили» наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, — вы сами отключились», — заявил Зеленский.

Глава государства также отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины имеет возможность ввести мораторий на кодирование спутникового сигнала телеканалов, но это не решит весь спектр проблем.

«Мы хотим сейчас найти выход из этой ситуации. У нас задача очень простая: чтобы люди имели возможность смотреть именно украинское телевидение, особенно на тех территориях, к которым мы сейчас не имеем другого доступа, кроме информационного», — подчеркнул глава государства.

Для комплексного решения проблемы с доступом украинцев к информации Президент предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения «ЗЕОНБУД» до 4 марта 2020 года принять меры для изменения модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровым телевидением на территории государства и облегчит доступ населения к телевещанию.

Также «ЗЕОНБУД» до 1 мая 2020 года должен обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населённых пунктах Украины в соответствии с ранее взятыми обязательствами. Кроме того, оператор должен модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

Операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищённых слоёв населения. Таким образом, эти граждане получат возможность смотреть закодированные телеканалы.



Кстати. Ночью 28 января четыре ведущие телегруппы — StarLightMedia, 1+1 media, «Медиа Группа Украина» и InterMediaGroup закодировали спутниковый сигнал своих 22 развлекательных телеканалов. В открытом доступе на спутнике остались ещё 72 украинских телеканала — государственные общественные вещатели, информационные и региональные телеканалы, а также ряд других каналов, которые не входят в медиагруппы. Среди них немало развлекательных телеканалов, которые, как и телегруппы, развивают платную дистрибуцию провайдерами PayTV или продают рекламное время.

Фото: пресс-служба Президента