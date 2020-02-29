В Одесском аэропорту пытались за $1 тысячу купить пограничника

28 февраля в пункте пропуска «Одесса-авиа» гражданин Украины пытался «заплатить» пограничникам 1000 долларов США за беспрепятственный пропуск двух иностранцев.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, гражданка Афганистана и гражданин Российской Федерации прибыли авиарейсом из Минска. В ходе проведения дополнительных мероприятий ни один из них так и не смог подтвердить цель своего приезда в Украину, поэтому получили отказ в пересечении границы.

«Однако гражданин Украины, который их встречал, узнав о негативном решении пограничников, пытался «решить» этот вопрос по-другому. И чтобы изменить вердикт правоохранителей, он предложил 1000 долларов США. Однако значительно переоценил свои возможности, ведь от предложения офицер Госпогранслужбы отказался», — говорится в сообщении.



В конечном итоге, взяткодатель получил обвинение в преступлении, которое предусмотрено ст.369 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что иностранцы будут возвращены обратными рейсами.

Как сообщала Одесса News, днями пограничники на пункте пропуска в Одесской области запретили въезд в Украину гражданину Республики Молдова, который называл себя «гражданином СССР» и провокативно демонстрировал, что не признаёт Украину и её власти.

Фото: Госпогранслужба Украины