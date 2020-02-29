Баскетболисты «Химика» проиграли «Днепру», а «Одесса» выиграла у «Харьковских Соколов»

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги.

Лидер сезона «Днепр» дома победил действующего чемпиона «Химик» (Южный) со счётом 95:80, сообщают спортивные клубы одесских баскетбольных команд.

Дуэт легионеров «Днепра» Дугат-Террел обеспечил хозяевам площадки комфортную разницу в счёте в первой четверти, и до конца игры сохранилось преимущество днепрян. Южненский «Химик» провёл следующие три четверти на равных с соперником, но попытки сократить разницу обеспечивали лишь колебания в цифрах от 10 до 20 очков, и завершилась встреча на -15 для «Химика».

Самым результативным игроком этого матча был Джаред Террелл (25) — «Днепр».



«Харьковские Соколы» дома на последних секундах проиграли «Одессе» 86:89. Здесь самым результативным игроком матча стал Делван Грэм (21) — «Харьковские Соколы», а в «Одессе» — её капитан — Клим Артамонов.



Лидирует в чемпионате «Днепр» — 41 (23). На втором месте «Прометей» — 39 (23). «Киев-Баскет» занимает третью позицию — 36 (21).

В последний день зимы, 29 февраля, в Южном пройдёт традиционный зимний турнир по баскетболу 3х3 «Khimik Winter Cup 2020».