С подачи футболиста из Одессы сборная Украины победила Марокко на Олимпиаде-2024

Олимпийская сборная Украины во втором поединке футбольного турнира Олимпиады-2024 в группе В вырвала победу над командой Марокко, играя в меньшинстве.

Видеозапись матча опубликовало в YouTube «Суспільне».

Украинцы открыли счёт в матче на 22-й минуте – с подачи уроженца Рени Одесской области, полузащитника Максима Брагару гол забил Дмитрий Крыськив.

Команда Марокко отыгралась после перерыва с пенальти. На 59-й минуте встречи футболист одесского «Черноморца», защитник Владимир Салюк сфолил в собственной штрафной, за что получил красную карточку и удаление. Одиннадцатиметровый удар у марокканцев реализовал Суфьян Раими, 1:1.

Играя в меньшинстве, команда Украины вырвала победу на восьмой добавленной арбитром до второго тайма минуте – отличился Игорь Краснопир.

2:1 – первая в истории победа Украины на футбольном турнире Олимпиад.

Следующий матч олимпийская сборная Украины по футболу проведёт с Аргентиной 30 июля в 18 часов в Лионе.

Турнирное положение в группе на сегодняшний день таково:

Если Украина обыграет Аргентину, то команда Ротаня гарантированно выйдет в плей-офф Олимпиады.

Одесса News информировала, что Олимпийская сборная Украины по футболу 24 июля со счётом 1:2 проиграла команде Ирака в дебютном поединке на Олимпиаде 2024 в группе В.

Фото Виталия Клюева/УАФ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy